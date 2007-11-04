Украинцы в Пакистане к чрезвычайному положению отнеслись спокойно

Граждане Украины, которые находятся на территории Пакистана, не обращались в Посольство Украины с просьбой о помощи или эвакуации.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Министерства иностранных дел Украины в связи с введением в Пакистане чрезвычайного положения.

Также в МИД заверяют, что жизни и безопасности сотрудников Посольства Украины ничего не угрожает.

Как сообщал УНИАН, главнокомандующий пакистанской армии генерал Первез МУШАРРАФ 3 ноября ввел в стране чрезвычайное положение. Он прекратил действие Конституции, сменил главу Верховного суда. В столицу страны Исламабад и другие города введены войска.

Официальной причиной внедрения чрезвычайного положения стала активизация талибов на северо-западе страны.