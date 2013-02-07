Иран отменит визы для египтян

Об этом сообщил информационному агентству ''Аш-Шарк Аль-Аусат'' министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи.

''Будут отменены въездные визы в Иран для бизнесменов и туристов из Египта. Отношения между двумя странами после египетской революции достигли высокого уровня, и каждый день мы делаем шаги вперед'', - сказал Салихи, отметив, что объявление об аннулировании виз будет сделано в четверг, во второй и заключительный день работы саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Встреча глав государств и правительств ОИС открылась в среду в столице Египта - Каире. В 12-м саммите организации принимают участие 56 стран, 26 из них представлены лидерами государств, передает РИА Новости.

Особое внимание на саммите журналисты уделяют приезду президента Махмуда Ахмадинежада, ставшего первым главой Ирана, посетившим Египет после разрыва дипломатических отношений между странами, произошедшего более 30 лет назад.

Потепление отношений между Каиром и Тегераном стало возможным лишь после революции в Египте.