В России у самолета с 34 людьми на борту отказал двигатель

Об этом сообщил представитель Уральского регионального центра МЧС РФ.

"Самолет ATR, по предварительным данным авиакомпании UTair, экстренно приземлился в 09.05 мск (07.05 по Киеву) в аэропорту Тюмени. Находившиеся на борту 31 пассажир и 3 члена экипажа не пострадали", - сказал собеседник агентства РИА Новости.

Борт выполнял рейс из Тюмени в Ноябрьск. "Сработала сигнализация правого двигателя", - добавил представитель МЧС.

В пресс-службе UTair информацию об инциденте подтвердили. "По техническим причинам самолет вернулся в аэропорт вылета. Пассажирам будет предоставлен другой борт", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте регионального ГУМЧС, пассажирам уже предоставлен самолет ATR-75. Вылет, по данным спасателей, предварительно назначен на 11.55 мск (09.55 по Киеву) из аэропорта "Рощино", где и произошло ЧП.