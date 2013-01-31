США и Россия договариваются о сокращении ПРО - СМИ

Об этом говорится в документе (.pdf), опубликованном на сайте журнала Foreign Policy, сообщает Lenta.ru.

Документ представляет собой письмо конгрессмена Майка Роджерса (Mike Rogers) на имя вице-президента США Джо Байдена, датированное 30 января 2013 года. Конгрессмен говорит о «необъявленных» переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Мюнхене в начале февраля и о «дальнейших переговорах» Донилона в Москве в феврале. Роджерс просит вице-президента заверить его, что позиция руководства страны не изменилась с 2002 года и что любые значительные решения в области вооружений будут приниматься по согласованию с Сенатом.

«Я прошу, чтобы вы убедили президента убедиться, что Конгресс полностью проинформирован о предложениях в сфере вооружения, исходящих из России или направленных к ней, и чтобы вы поручили Донилону предоставить текст вышеназванного письма Конгрессу по возвращении из России», — пишет Роджерс.

По его данным, в письме Донилона могут заключаться предложения по ПРО, цель которых — «усадить Россию за стол переговоров».

Как отмечается в блоге The Cable на сайте Foreign Policy, неясно, о каких именно типах оружия США будет вести переговоры с Россией. Администрация США, по некоторым данным, готова обсуждать стратегические развернутые и неразвернутые ядерные боезаряды, тактическое ядерное оружие и систему ПРО.

Весной 2010 года Россия и США подписали договор СНВ-3, который вступил в силу в феврале 2011 года. Он ограничивает число развернутых ядерных боезарядов каждой из сторон 1550 единицами. До этого между двумя странами уже действовали договоры СНВ-1 (он истек в 2009 году) и СНП (истек в 2012 году).

Развертывание системы ПРО в Европе — один из наиболее острых вопросов в российско-американских отношениях. В мае 2012 года ожидалось, что страны обсудят этой вопрос на саммите «Большой восьмерки», однако полноценные переговоры тогда не состоялись.