Азербайджан и Армения сегодня попытаются решить судьбу Нагорного Карабаха

09:52, 29 января 2013
Мир
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Главы МИД Азербайджана и Армении проведут сегодня встречу в Париже, на которой обсудят дальнейшие действия по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

Судьбу Нагорного Карабаха будут решать в Париже

В последний раз такие переговоры продолжались в октябре прошлого года.

Россия, Франция и США, которые в этих переговорах являются посредниками, в совместном заявлении отметили, что и Армения, и Азербайджан поддерживают мирное урегулирование конфликта и демонстрируют решимость продолжать переговоры, пишет Радио Свобода.

Нагорный Карабах - это регион Азербайджана, населенный преимущественно армянами, который в одностороннем порядке провозгласил свою независимость. В начале 1990-х годов в результате войны Азербайджан потерял контроль над большей частью региона и еще над значительной частью своей территории вне его.

Самопровозглашенной «независимости» Нагорного Карабаха формально не признает ни одно государство мира, включая саму Армению, которая фактически предоставляет Карабаху всяческую поддержку.

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