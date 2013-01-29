Азербайджан и Армения сегодня попытаются решить судьбу Нагорного Карабаха

В последний раз такие переговоры продолжались в октябре прошлого года.

Россия, Франция и США, которые в этих переговорах являются посредниками, в совместном заявлении отметили, что и Армения, и Азербайджан поддерживают мирное урегулирование конфликта и демонстрируют решимость продолжать переговоры, пишет Радио Свобода.

Нагорный Карабах - это регион Азербайджана, населенный преимущественно армянами, который в одностороннем порядке провозгласил свою независимость. В начале 1990-х годов в результате войны Азербайджан потерял контроль над большей частью региона и еще над значительной частью своей территории вне его.

Самопровозглашенной «независимости» Нагорного Карабаха формально не признает ни одно государство мира, включая саму Армению, которая фактически предоставляет Карабаху всяческую поддержку.