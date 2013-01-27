Число жертв пожара в ночном клубе Бразилии возросло до 245 человек
15:58, 27 января 2013Мир
2932 0
Число жертв пожара, возникшего в воскресенье в ночном клубе города Санта-Мария на юге Бразилии, возросло до 245 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию.
Ранее сообщалось о 220 погибших. По словам майора полиции Герсона да Роза Феррейры, часть из погибших задохнулись, а другие погибли в результате давки. Опознаны тела 180 человек. На месте трагедии сотни человек получили ранения различной степени тяжести, отмечает РИА Новости.
По одной из версий, причиной пожара в клубе Kiss, в котором находились более 2 тысяч человек, стало неправильное использование пиротехники. Очевидцы сообщили, что музыканты во время выступления зажгли петарду, что, вероятно, и послужило распространению пожара. Вместе с тем сообщается, что причиной пожара могло стать возгорание акустической аппаратуры.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter