Число жертв пожара в ночном клубе Бразилии возросло до 245 человек

Ранее сообщалось о 220 погибших. По словам майора полиции Герсона да Роза Феррейры, часть из погибших задохнулись, а другие погибли в результате давки. Опознаны тела 180 человек. На месте трагедии сотни человек получили ранения различной степени тяжести, отмечает РИА Новости.

По одной из версий, причиной пожара в клубе Kiss, в котором находились более 2 тысяч человек, стало неправильное использование пиротехники. Очевидцы сообщили, что музыканты во время выступления зажгли петарду, что, вероятно, и послужило распространению пожара. Вместе с тем сообщается, что причиной пожара могло стать возгорание акустической аппаратуры.