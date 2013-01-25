В Афинах после 10 дней забастовки заработало метро
21:22, 25 января 2013Мир
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В столице Греции, Афинах, опять заработало метро, власти вынудили работников-забастовщиков вернуться к работе.
Об этом сообщает ВВС.
Как отмечается в сообщении, работники метро начали забастовку девять дней назад из-за спора по оплате труда.
Раньше полиция провела рейд на железнодорожное депо, где забаррикадировались забастовщики.
До того, как заработало метро, в городе был полностью закрыт весь общественный транспорт из-за забастовки, созванный транспортными профсоюзами.
Корреспондент BBC в Афинах сообщает, что небольшие протесты и до сих пор продолжаются, но в целом забастовка закончилась.
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