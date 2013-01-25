В Афинах после 10 дней забастовки заработало метро

Об этом сообщает ВВС.

Как отмечается в сообщении, работники метро начали забастовку девять дней назад из-за спора по оплате труда.

Раньше полиция провела рейд на железнодорожное депо, где забаррикадировались забастовщики.

До того, как заработало метро, в городе был полностью закрыт весь общественный транспорт из-за забастовки, созванный транспортными профсоюзами.

Корреспондент BBC в Афинах сообщает, что небольшие протесты и до сих пор продолжаются, но в целом забастовка закончилась.