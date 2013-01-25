Белорусы нашли оригинальный способ «лечения» игромании в казино

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Министерства по налогам и сборам Беларуси.

«Тем самым созданы условия по ограничению доступа в игорные заведения Беларуси в целях защиты физических лиц от игровой зависимости», - отмечается в сообщении.

В министерстве проинформировали, что гражданин может самостоятельно ограничить себя в посещении игорных заведений на территории республики на срок от 6 месяцев до 3 лет.

«Для ограничения себя в посещении игорных заведений физлицо должно самостоятельно подать письменное заявление любому организатору азартных игр в любое игорное заведение, расположенное на территории страны. Поданное заявление возврату не подлежит и будет расцениваться как подача заявления всем организаторам азартных игр на территории Беларуси», - отметили в пресс-службе.

Кроме того, организаторы азартных игр обязаны обеспечить получение Министерством по налогам и сборам Беларуси копии принятого и зарегистрированного заявления не позднее дня, следующего за днем его принятия.

«Несоблюдение организаторами азартных игр требований нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в сфере игорного бизнеса, влечет принятие министерством, как лицензирующим органом деятельности в сфере игорного бизнеса, решения о вынесении требования (предписания) об устранении выявленных нарушений. Возможно и приостановление, прекращение действия специального разрешения (лицензии) на право осуществления деятельности в сфере игорного бизнеса», - подчеркнули в министерстве.