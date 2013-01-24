Янукович встретился с премьер-министром Грузии (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович сообщил журналистам, комментируя результаты своей встречи с премьер-министром Грузии Бидзиной Иванишвили.

В.Янукович сообщил, что встреча состоялась по предложению грузинской стороны, в ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, в частности целесообразность возобновления работы межправительственной комиссии.

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“Во времена экономического кризиса это крайне необходимо делать”, - сказал Президент.