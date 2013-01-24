Иванишвили уволил прозападного вице-премьера, который метит на президентство

Вопрос о порядке выборов президента и о том, кто займет этот пост, привел к серьезным трениям между Бидзиной Иванишвили и Ираклием Аласанией, пишет КоммерсантЪ-Украина.

В результате на сайте правительства Грузии появилось сообщение об освобождении Аласании от должности вице-премьера. Предметом спора стала процедура избрания президента: всенародным голосованием, как предусмотрено действующей конституцией, или в парламенте в соответствии с конституционной реформой, инициированной Республиканской партией (этот вариант поддерживает Иванишвили).

"Аласания по рейтингу на голову опережает всех политиков, планирующих участие в президентских выборах",— рассказал глава социологической службы GORBI Мераб Пачулия.

Лишившись поста вице-премьера, Аласания остается министром обороны, поскольку уволить с этой должности его может только президент Михаил Саакашвили по обращению Иванишвили.

"Если Иванишвили хочет сменить министра обороны, он должен обратиться с предложением к президенту, которого ненавидит",— объяснил политолог Михаил Тавхелидзе. "Если Аласания совсем уйдет из правительства, вместе с ним премьер может уволить и членов его команды: главу МИД Майю Панджикидзе, министра юстиции Тею Цулукиани и министра по делам евроинтеграции Алексия Петриашвили",— считает эксперт. Всех упомянутых министров считают убежденными "западниками", которые мешают пророссийским планам Иванишвили.