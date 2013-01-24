ДТП с участием двух автобусов унесло жизни 17 человек

Авария произошла в департаменте Санта-Крус. Среди пострадавших 15 человек находятся в крайне тяжелом состоянии , сообщают РИА Новостипо данным местных СМИ.

Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу одного из водителей автобусов и серьезное превышение скорости.

Это уже четвертый случай ДТП с тяжелыми последствиями в Боливии за последние шесть дней. В результате серьезных аварий за это время на дорогах южноамериканской страны погибли уже 62 человека, около 150 получили ранения.