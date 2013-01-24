ДТП с участием двух автобусов унесло жизни 17 человек

22:18, 24 января 2013
Мир
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Не менее 17 человек погибли в четверг в Боливии в результате столкновения двух междугородных автобусов, еще 42 человека получили ранения.

В Боливии столкнулись два автобуса / Фото : manyriverstocross.blogspot.com

Авария произошла в департаменте Санта-Крус. Среди пострадавших 15 человек находятся в крайне тяжелом состоянии , сообщают РИА Новостипо данным местных СМИ.

Причиной ДТП стал выезд на встречную полосу одного из водителей автобусов и серьезное превышение скорости.

Это уже четвертый случай ДТП с тяжелыми последствиями в Боливии за последние шесть дней. В результате серьезных аварий за это время на дорогах южноамериканской страны погибли уже 62 человека, около 150 получили ранения.

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