Эстония нашла у себя миллионы долларов фигурантов «списка Магнитского»

Об этом сообщает Газету.ру со ссылкой на Delfi.

По данным портала, всего с помощью эстонских банков из бюджета России могли быть выведены около $230 млн.

Тем не менее государственная прокуратура Эстонии решила не возбуждать уголовное дело на основании имеющейся у нее информации.

Расследования об отмывании денег фигурантами «списка Магнисткого» ведутся также в Литве, Латвии, Швейцарии и на Кипре.