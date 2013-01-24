Эстония нашла у себя миллионы долларов фигурантов «списка Магнитского»
12:38, 24 января 2013Мир
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В Эстонии выяснили, что через банки этой страны российские чиновники фигуранты "списка Магнитского" могли вывести около $10 млн.
Всего через Эстонию могли провести до 230 млн долларов / Фото: azerros.ru
Об этом сообщает Газету.ру со ссылкой на Delfi.
По данным портала, всего с помощью эстонских банков из бюджета России могли быть выведены около $230 млн.
Тем не менее государственная прокуратура Эстонии решила не возбуждать уголовное дело на основании имеющейся у нее информации.
Расследования об отмывании денег фигурантами «списка Магнисткого» ведутся также в Литве, Латвии, Швейцарии и на Кипре.
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