Эстония нашла у себя миллионы долларов фигурантов «списка Магнитского»

12:38, 24 января 2013
Мир
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В Эстонии выяснили, что через банки этой страны российские чиновники фигуранты "списка Магнитского" могли вывести около $10 млн.

Всего через Эстонию могли провести до 230 млн долларов

Об этом сообщает Газету.ру со ссылкой на Delfi.

По данным портала, всего с помощью эстонских банков из бюджета России могли быть выведены около $230 млн.

Тем не менее государственная прокуратура Эстонии решила не возбуждать уголовное дело на основании имеющейся у нее информации.

Расследования об отмывании денег фигурантами «списка Магнисткого» ведутся также в Литве, Латвии, Швейцарии и на Кипре.

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