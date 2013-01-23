Конгрессмены отказались устанавливать потолок заимствований до конца весны

Об этом сообщает Lenta.ru по информации агентства Associated Press.

За план республиканцев проголосовали 285 членов палаты, против высказались 144 конгрессмена. Таким образом, мораторий на согласование потолка заимствований наложен по меньшей мере до 19 мая 2013 года. Ожидается, что вскоре закон одобрит и Сенат США, а затем его подпишет президент страны Барак Обама.

Отмена лимита заимствований позволит правительству США избежать дефолта в ближайшие месяцы, когда размер госдолга достигнет установленного ранее уровня в 16,4 триллиона долларов.

Напомним, в самом начале 2013 года Обама подписал закон, который был призван предотвратить так называемый «фискальный обрыв» в США. Документ отложил автоматический секвестр бюджета - суммарное сокращение расходов американской казны на 1,2 триллиона долларов в 2013-2021 годах, а также ввел ряд мер, благодаря которым появится возможность увеличить доходы бюджета на 600 миллиардов в течение десяти лет.