Президент Латвии заявил, что страна может не выжить как независимое государство

"После экономического кризиса наступила известная стабильность и Латвия приобрела международную репутацию, но нужно тщательно следить за тем, где мы находимся в настоящее время и что будем делать в будущем. Вопрос, как мы будем двигаться вперед, более чем серьезен. Гонясь за результатами по выполнению директив ЕС, Латвия может не выжить как независимое государство", - сказал Берзиньш.



Как отмечает РИА Новости, в 2008 году Латвия оказалась на грани банкротства из-за тяжелого экономического кризиса. В 2012 году премьер-министр республики Валдис Домбровскис заявил о его преодолении. Латвия вступила в ЕС в 2004 году.