Американцы напомнили Обаме, что иметь оружие позволяет Конституция США

Участники собирались в магазинах стрелкового оружия и на стрельбищах, сообщает русская служба Би-Би-Си.

С собой они несли копии американской Конституции, заявляя, что защищают вторую поправку, провозглашающую право граждан иметь оружие.

Б.Обама в среду представил на рассмотрение конгрессу пакет законопроектов, целью которых станет усиление контроля над оборотом стрелкового оружия на территории страны.