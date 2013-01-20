Американцы напомнили Обаме, что иметь оружие позволяет Конституция США
11:31, 20 января 2013Мир
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В США сторонники консервативных групп, выступающих против попыток Президента Барака Обамы ужесточить контроль над огнестрельным оружием, провели первый в истории страны ”День оружия”.
Барак Обама хочет ограничить продажу огнестрельного оружия
Участники собирались в магазинах стрелкового оружия и на стрельбищах, сообщает русская служба Би-Би-Си.
С собой они несли копии американской Конституции, заявляя, что защищают вторую поправку, провозглашающую право граждан иметь оружие.
Б.Обама в среду представил на рассмотрение конгрессу пакет законопроектов, целью которых станет усиление контроля над оборотом стрелкового оружия на территории страны.
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