Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом она заявила сегодня после завершения чрезвычайного заседания Совета иностранных дел ЕС.

“Франция работает в очень тесном контакте с нами и другими странами - членами ЕС”, - сказала К.Эштон.

Она отметила, что ЕС оказывает Франции логистическую и экономическую помощь в ее операции в Мали, а также занимается разработкой всестороннего кратко-, средне- и долгосрочных подходов к решению проблемы.

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Что же касается предоставления военной помощи, то по словам К.Эштон, ряд стран - членов ЕС на заседании Совета заявили о готовности усилить французский контингент своими войсками.

Как сообщал УНИАН, сегодня министры иностранных дел ЕС создали тренировочную миссию для армии Мали, а также обсудили дальнейшие шаги для поддержки территориальной целостности страны.

Весной прошлого года иностранные исламисты и туареги, которые восстали против правительства Мали, захватили ряд населенных пунктов на севере страны.

Франция начала военную интервенцию в Мали 11 января 2013 г., чтобы остановить продвижение исламистов в Бамако.

16 января вооруженные силы Франции вместе с правительственными войсками Мали начали наземную операцию против исламистов и ведут бои на улицах города Диабали - города на севере страны в 350 км от столицы, захваченного 14 января повстанцями-исламистами.