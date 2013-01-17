Сирийские боевики снизили сумму выкупа за украинку Кочневу

Об этом газете «Сегодня» сообщил бывший муж А.Кочневой Дмитрий Петров.

«В интернете появилось, якобы они требуют 300 тысяч долларов США, но когда я общался с их переводчиком по «Скайпу» в среду, то они выдвинули несколько требований — заплатить $20 млн и чтобы сирийское правительство отпустило 200 человек. Сказали, что у сирийских властей есть этот список. Думаю, что это тоже боевики, — сказал Д.Петров. — Когда я попросил пообщаться с Анхар, они запретили, сказали, что с ней и так уже общались украинцы. Сказали выполнять требования, иначе убьют ее. Они считают себя какими-то Робин Гудами, которые борются за все хорошее, выкрикивали лозунги, что они защитники, а Анхар — не журналистка, а работает на украинскую и российскую разведку».

Как сообщал УНИАН, А.Кочневу похитили боевики основной сирийской оппозиционной военизированной группировки, которая именует себя подразделением Свободной сирийской армии.

8 ноября 2012 года в Facebook появилось видеообращение А.Кочневой с просьбой выполнить требования похитителей. Однако о требованиях заложница не сообщила.

Позже в СМИ появилась информация о том, что сирийские повстанцы требуют за похищенную украинку 50 млн долларов и угрожают казнить А.Кочневу 13 декабря, если до этого времени не получат выкуп. Во втором обращении, опубликованном 28 ноября, журналистка заявила, что прибыла в Сирию по заданию российских спецслужб, занимаясь переводом переговоров одного из российских офицеров с его сирийскими коллегами.

В интервью ТСН командир группировки Абу Джандаль, именем которого подписываются заявления повстанцев, заявил, что сирийские повстанцы отложили казнь А.Кочневой.

Друзья и родственники намерены собрать деньги, чтобы выкупить А.Кочневу.

В Министерстве иностранных дел Украины заверяют, что предпринимают все необходимые меры для освобождения похищенной А.Кочневой.

А.Кочнева приехала в Сирию после того, как в этой стране начался конфликт. Там она работала внештатным корреспондентом портала «Утро.ру» и занималась сопровождением журналистов, которые приезжали в Сирию. До этого она работала в Москве директором турфирмы "Иорданский клуб".

А.Кочнева сотрудничала со многими российскими СМИ, в частности НТВ, РЕН ТВ и Russia Today, но в момент похищения не входила в съемочную группу какого-либо из этих каналов.