Таджикистан в очередной раз заблокировал Facebook
07:09, 17 января 2013Мир
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Служба связи Таджикистана в очередной раз потребовала от интернет-провайдеров и операторов мобильной связи закрыть доступ к соцсети Facebook, в список попали еще три сайта, в том числе таджикской службы Радио Свобода.
Facebook снова попал в немилость в Таджикистане
"Смс-сообщение, а позже и распоряжение от руководителя Службы связи Бега Зухурова мы получили накануне вечером", - сообщил РИА Новости в четверг представитель компании интернет-провайдера "Телеком Технолоджи", уже закрывшего доступ к этим сайтам.
Все четыре сайта неоднократно блокировались в течение прошлого года. В последний раз доступ к Facebook был закрыт в декабре 2012 года, как заявлял СМИ Зухуров, "за клевету на власти Таджикистана".
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