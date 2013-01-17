Таджикистан в очередной раз заблокировал Facebook

07:09, 17 января 2013
Мир
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Служба связи Таджикистана в очередной раз потребовала от интернет-провайдеров и операторов мобильной связи закрыть доступ к соцсети Facebook, в список попали еще три сайта, в том числе таджикской службы Радио Свобода.

Facebook снова попал в немилость в Таджикистане

"Смс-сообщение, а позже и распоряжение от руководителя Службы связи Бега Зухурова мы получили накануне вечером", - сообщил РИА Новости в четверг представитель компании интернет-провайдера "Телеком Технолоджи", уже закрывшего доступ к этим сайтам.

Все четыре сайта неоднократно блокировались в течение прошлого года. В последний раз доступ к Facebook был закрыт в декабре 2012 года, как заявлял СМИ Зухуров, "за клевету на власти Таджикистана".

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