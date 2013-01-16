СМИ: Посольство Узбекистана внесет залог за дворника, сломавшего челюсть школьнику

Гражданин Узбекистана Бахром Хуррамов был арестован в январе по подозрению в нанесении травм 12-летнему школьнику. Ребенок рассказал, что он с друзьями играл в снежки на территории школы, и дети случайно попали снежком в дворника, который погнался за ними, в процессе погони сломал лопату и ее черенком кинул в сторону детей, попав одному из них в лицо. Жильцы дома, где работал дворник, уже написали коллективное письмо с положительной характеристикой на Хуррамова. Полиция просит отпустить его под подписку о невыезде, сообщают РИА Новости по информации газеты "Известия".

"Мы отправили заявление в суд о том, что готовы взять Хуррамова под свое поручительство и внести за него залог", - сообщил изданию консул Зафар Абдурахманов.

Однако, по информации газеты, поручительство дипломатов может не спасти Хуррамова от СИЗО, поскольку тот жил и работал в Москве нелегально.