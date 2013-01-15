США усовершенствовали стандарты международных усыновлений

"Данный закон распространит государственную аккредитацию и условия для одобрения запросов буквально на все случаи международного усыновления... Документ делает обязательным для всех агентств, предоставляющих услуги по усыновлению, подчинение стандартам Гаагской конвенции. Агентства должны будут получать аккредитацию через определенное профильное ведомство, платить сборы за подачу заявления на аккредитацию и за саму аккредитацию, а также приобретать страховку для покрытия возможного ущерба, связанного с предоставлением услуг по усыновлению", - говорится в тексте документа.



Закон также обеспечит превалирование федеральных законов над некоторыми законами штатов в том случае, если они противоречат друг другу, отмечает РИА Новости.

США - участники Гаагской конвенции по усыновлению, к которой Россия присоединилась, но не ратифицировала. Всего в Гаагской конвенции участвуют 89 стран. Россия - участник конвенции ООН по правам ребенка, к которой присоединились порядка 200 стран мира, кроме США. Распространение стандартов Гаагской конвенции на усыновление из стран, к ней не относящихся, коснулось бы и РФ, если бы 1 января в России не вступил бы в силу так называемый "закон Димы Яковлева", запрещающий американцам усыновлять детей из РФ.