Премьер Великобритании объявит о референдуме по вопросу членства в ЕС

Об этом сообщают в воскресенье британские газеты со ссылкой на источники из окружения премьера. Однако близкие к переговорному процессу люди утверждают, что сам премьер считает выход из ЕС нереалистичным.

В последнее время Д.Кэмерон усилил критику политики и нынешнего состояния Евросоюза, добиваясь возвращения Британии большего числа полномочий, которые были переданы Брюсселю. Лондон также блокировал проект многолетнего бюджета союза, считая, что он не выгоден Великобритании.

Несколько недель назад премьер заявил, что готов будет провести референдум, на котором британцы должны решить, останется ли страна в составе Евросоюза. По данным источников, Д Кэмерон пообещает провести голосование в следующем созыве парламента, если консерваторы вернутся к власти после выборов 2015 года.

Однако эти заявления вызвали много нареканий, главным образом, внутри самих «тори», а также со стороны оппозиционной Лейбористской партии. В воскресенье лидер лейбористов Эд Милибэнд назвал неопределенную позицию Д.Кэмерона по будущему Британии в ЕС «неоправданно рискованной игрой» как с британскими избирателями, так и с европейскими странами. О том, что выхода Соединенного Королевства из состава Европейского союза не будет, говорят и участники процесса обсуждения.

Как передает РИА Новости, источники газеты Mail on Sunday утверждают, что позиция премьера по Европе смягчилась, и выход из союза он считает "безумием". Не верит он и в успех референдума, однако использует его как "переговорную тактику" в диалоге с Брюсселем, чтобы добиться расширения полномочий Лондона. Очевидно, влияние на него оказывают и заявление международных политиков, среди которых представители Еврокомиссии, уже выразившие опасения относительно последствий такого шага. Президент США Барак Обама также дал понять, что Штаты не поддержат попытку Британию выйти из состава союза.

Эксперты говорят о том, что Лондон может многое потерять, даже если британцы скажут "нет" выходу из ЕС. Накануне советник премьера по экономическим вопросам лорд Майкл Хезелтайн предупредил, что одна только постановка вопроса о референдуме вызовет опасения у иностранных инвесторов, которые начнут выводить средства из страны и прекратят вкладывать новые, что в конечном итоге приведет к потере рабочих мест.