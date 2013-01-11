Советник Обамы едет в Россию реанимировать «перезагрузку»

Смысл миссии — изложить видение Вашингтоном отношений с Москвой в ходе второго президентского срока Обамы и убедить Кремль, что "перезагрузка" не похоронена.

В конце января, сразу после инаугурации Барака Обамы, в Москву со специальной миссией приедет его советник по национальной безопасности Том Донилон. Ожидается, что эмиссара президента США примет Владимир Путин — гость должен передать российскому лидеру послание главы Белого дома. На встрече будут присутствовать лишь секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев и посол США в РФ Майкл Макфол. Содержание же самого письма держится в секрете.

Тем не менее источник в дипломатических кругах США сообщил: Барак Обама исходит из того, что ставить крест на "перезагрузке" не следует, а стоит, несмотря на разногласия, попытаться найти как можно больше точек соприкосновения, чтобы переломить нынешний тренд на ухудшение российско-американских отношений. Кроме того, по словам собеседника "Коммерсанта", Белый дом не относит постсоветское пространство к главным приоритетам внешней политики США, а основное внимание планирует уделять Азии ("сдерживанию Китая"), Ближнему Востоку и Европе.

Последняя позиция имеет принципиальное значение для Кремля, который не скрывает озабоченности относительного того, что США будут вытеснять Россию из республик бывшего СССР, которые она считает сферой своих особых интересов.

Насколько чувствительным для Москвы является этот вопрос, было видно по ее раздраженной реакции на декабрьское заявление госсекретаря Хиллари Клинтон, пообещавшей активно противодействовать "ресоветизации Восточной Европы и Центральной Азии". В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков даже обвинил госпожу Клинтон в некомпетентности. А сам Владимир Путин в послании Федеральному собранию предупредил: РФ не позволит внешним силам ущемлять ее национальные интересы.