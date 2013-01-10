В центре Тель-Авива возле генштаба и Минобороны прогремел взрыв

Как сообщает РИА «Новости», взорвался легковой автомобиль рядом с пассажирским автобусом.

"На место отправлена бригада наших сотрудников, по предварительным данным, при инциденте пострадали четверо ", - сказал представитель службы скорой помощи.

Израильская полиция исключила террористическую версию взрыва. Официальный представитель правоохранительных органов Мики Розенфельд рассказал, что "инцидент имел криминальную подоплеку. Мы располагаем сведениями о том, что с автомобилем поравнялся мотоциклист и прикрепил к нему взрывное устройство", - сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел примерно в той же части города, где в ноябре прошлого года палестинские боевики взорвали автобус, в результате чего были ранены около 30 пассажиров.