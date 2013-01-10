Москвичам выделили площадку для политических митингов на месте скейт-парка

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе префектуры Восточного административного округа Москвы.

«В парке «Сокольники» создана площадка для проведения политических митингов. Она расположена на месте бывшего «Зелёного театра»; летом 2012 года там находился скейт-парк, который теперь переедет ближе к главному входу. Площадка для политических дискуссий 2 070 кв. м сможет вместить в себя около 2 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Время для акций предполагается предоставлять с 7.00 до 22.00. При этом организаторы мероприятий обязаны проинформировать управляющую компанию парка о своих планах не более чем за 15 суток и не менее чем за 3 дня до события.

Власти планируют создание в Москве двух площадок для проведения политических митингов: в парке «Сокольники» и парке имени Горького. Открытие московских «Гайд-парков» назначено на весну 2013 года.

Как сообщал УНИАН, несогласные с очередной победой партии власти «Единая Россия» на выборах в Госдуму РФ 4 декабря 2011 года создали движение «За честные выборы», которое координировало деятельность оппозиционеров по организации протестных акций.

Позже оппозиция начала проводить оппозиционные антипутинские «Марши миллионов». Подобные акции в Москве проводились 6 мая, 12 июня и 15 сентября 2012 года. 6 мая, накануне инаугурации Президента РФ Владимира Путина, акция закончилась столкновениями с полицией. Было задержано около 400 человек.

Власти России начали инициировать вопрос о создании специальных площадок для проведения политических акций. Они объясняют это тем, что акции оппозиции проходили в центре Москвы и требовали перекрытия целых улиц, что создает неудобство для горожан.