США не исключают полного вывода войск из Афганистана
Администрация США рассматривает возможность полного вывода воинского контингента из Афганистана после 2014 года, заявил заместитель советника президента по вопросам национальной безопасности Бен Родс.
Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что Пентагон принял предварительное решение сохранить в Афганистане после завершения вывода основной части контингента в конце 2014 года от 3 до 9 тысяч американских военнослужащих для обучения афганских вооруженных сил и охраны представительств США. Это на несколько тысяч человек меньше, чем предлагалось раньше, отмечает РИА Новости.
Еще в середине 2012 года американская администрация предполагала, что в Афганистане останутся от 6 до 15 тысяч военнослужащих. Корректировка планов произошла одновременно с выдвижением на пост главы Пентагона экс-сенатора Чака Хейгела, являющегося сторонником скорейшего вывода американских сил из Афганистана.
"Это (полный вывод войск) могло бы стать одним из вариантов, который мы оцениваем. Президент не рассматривает предстоящие переговоры с афганским президентом Хамидом Карзаем, как возможность для сохранения американского военного присутствия в Афганистане", - сказал Родс во вторник журналистам.
Переговоры Карзая и Обамы намечены на пятницу. Речь на них пойдет о направления стратегического сотрудничества двух стран. Родс отметил, что численность оставляемого в Афганистане контингента США не будет главной темой встречи. Окончательное решение по численности военного присутствия США в этой стране будет принято главой государства в течение нескольких месяцев.