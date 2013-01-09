США не исключают полного вывода войск из Афганистана

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщила, что Пентагон принял предварительное решение сохранить в Афганистане после завершения вывода основной части контингента в конце 2014 года от 3 до 9 тысяч американских военнослужащих для обучения афганских вооруженных сил и охраны представительств США. Это на несколько тысяч человек меньше, чем предлагалось раньше, отмечает РИА Новости.

Еще в середине 2012 года американская администрация предполагала, что в Афганистане останутся от 6 до 15 тысяч военнослужащих. Корректировка планов произошла одновременно с выдвижением на пост главы Пентагона экс-сенатора Чака Хейгела, являющегося сторонником скорейшего вывода американских сил из Афганистана.

"Это (полный вывод войск) могло бы стать одним из вариантов, который мы оцениваем. Президент не рассматривает предстоящие переговоры с афганским президентом Хамидом Карзаем, как возможность для сохранения американского военного присутствия в Афганистане", - сказал Родс во вторник журналистам.

Переговоры Карзая и Обамы намечены на пятницу. Речь на них пойдет о направления стратегического сотрудничества двух стран. Родс отметил, что численность оставляемого в Афганистане контингента США не будет главной темой встречи. Окончательное решение по численности военного присутствия США в этой стране будет принято главой государства в течение нескольких месяцев.