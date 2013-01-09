Учителей Огайо и Техаса учат стрелять

Власти американских штатов Огайо и Техас решили последовать примеру штата Юта — школьных учителей и воспитателей детских садов здесь обучат обращаться с огнестрельным оружием, чтобы в случае нападения они могли защитить детей, сообщают РИА Новости по информации агентства Рейтер.

Проблема свободного ношения огнестрельного оружия и безопасности в американских школах оказалась в центре общественного внимания после трагедии в начальной школе Сэнди Хук. В середине декабря 20-летний Адам Ланза сначала застрелил свою мать, а затем убил 26 человек в здании школы, в том числе 20 детей. В декабре прошлого года власти штата Юта приняли решение об обучении учителей обращению с оружием.

Сторонники инициативы уверены, что именно учитель, если он вооружен и умеет обращаться с оружием, сможет максимально оперативно среагировать на ситуацию и устранить злоумышленника.

По данным агентства, на участие в трехдневных бесплатных курсах записались уже около 900 учителей, что составляет 73% от всех учителей штатов. При этом десятая часть записавшихся работает в дошкольных учреждениях, а мужчин среди желающих посетить курсы всего чуть более половины.