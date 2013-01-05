В Мексике 3 из 10 ограблений совершают с игрушечными пистолетами

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», по информации РБК, согласно статистике, приведенной мэром Мэхико Мигелем Анхеле Мансерой, по меньшей мере 3 из 10 тяжких преступлений совершаются при помощи игрушечных копий реального оружия.

При этом местные правила требуют, чтобы ненастоящие пистолеты были яркого цвета, чтобы их не спутали с боевыми.