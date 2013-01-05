В Мексике 3 из 10 ограблений совершают с игрушечными пистолетами
20:22, 05 января 2013Мир
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В Мексике уничтожили тысячи игрушечных пистолетов, потому что их используют для ограблений.
В Мексике уничтожили тысячи игрушечных пистолетов
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», по информации РБК, согласно статистике, приведенной мэром Мэхико Мигелем Анхеле Мансерой, по меньшей мере 3 из 10 тяжких преступлений совершаются при помощи игрушечных копий реального оружия.
При этом местные правила требуют, чтобы ненастоящие пистолеты были яркого цвета, чтобы их не спутали с боевыми.
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