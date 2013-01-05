В Мексике 3 из 10 ограблений совершают с игрушечными пистолетами

20:22, 05 января 2013
Мир
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В Мексике уничтожили тысячи игрушечных пистолетов, потому что их используют для ограблений.

Пистолет

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», по информации РБК, согласно статистике, приведенной мэром Мэхико Мигелем Анхеле Мансерой, по меньшей мере 3 из 10 тяжких преступлений совершаются при помощи игрушечных копий реального оружия.

При этом местные правила требуют, чтобы ненастоящие пистолеты были яркого цвета, чтобы их не спутали с боевыми.

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