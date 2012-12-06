Forbes назвал 70 самых влиятельных людей мира
Первое место в рейтинге самых влиятельных людей мира 2012 года занял президент США Барак Обама.
Строчкой ниже разместилась канцлер ФРГ Ангела Меркель, за ней президент Российской Федерации Владимир Путин.
Основатель Microsoft Билл Гейтс, занимавший в прошлом году пятое место, поднялся на одну строчку.
На пятом месте теперь разместился Папа Римский Бенедикт XVI, также улучшивший свой результат на одну позицию.
В десятку самых влиятельных людей мира вошли сразу два главы Центробанков - Бен Бернанке, возглавляющий ФРС США (6 место), а президент Европейского ЦБ Марио Драги стал восьмым.
В топ-10 также вошли: саудовский король Абдулла ибн Абдель-Азиз (7), генсек Коммунистической партии Китая и будущий председатель КНР Си Цзиньпинь (9) и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.
В полном списке нынешнего года - 71 фамилия, среди которых 30 глав государств, 29 глав компаний, один монарх, два религиозных лидера, главы ООН, МВФ и Всемирной организации здоровья, а также от США - мэр Нью-Йорка, глава Верховного суда и спикер нижней палаты Конгресса, от Пакистана - начальник Генштаба и глава разведки, от Мексики - глава наркокартеля.