Forbes назвал 70 самых влиятельных людей мира

Строчкой ниже разместилась канцлер ФРГ Ангела Меркель, за ней президент Российской Федерации Владимир Путин.

Основатель Microsoft Билл Гейтс, занимавший в прошлом году пятое место, поднялся на одну строчку.

На пятом месте теперь разместился Папа Римский Бенедикт XVI, также улучшивший свой результат на одну позицию.

В десятку самых влиятельных людей мира вошли сразу два главы Центробанков - Бен Бернанке, возглавляющий ФРС США (6 место), а президент Европейского ЦБ Марио Драги стал восьмым.

В топ-10 также вошли: саудовский король Абдулла ибн Абдель-Азиз (7), генсек Коммунистической партии Китая и будущий председатель КНР Си Цзиньпинь (9) и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

В полном списке нынешнего года - 71 фамилия, среди которых 30 глав государств, 29 глав компаний, один монарх, два религиозных лидера, главы ООН, МВФ и Всемирной организации здоровья, а также от США - мэр Нью-Йорка, глава Верховного суда и спикер нижней палаты Конгресса, от Пакистана - начальник Генштаба и глава разведки, от Мексики - глава наркокартеля.