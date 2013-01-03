Сегодня начал работу новый состав Конгресса США

Состав конгресса был избран 6 ноября - тогда граждане США избрали треть сената и полный состав палаты представителей. В течение первого дня работы конгрессменам предстоит утвердить кандидатуру спикера палаты представителей - им станет республиканец и консерватор Джон Бонэр, впервые занявший этот пост в январе 2011 года, после победы его партии на промежуточных выборах 2010 года, передают РИА «Новости».

На прошедших выборах демократы смогли незначительно увеличить представительство в конгрессе, однако не смогли добиться конституционного большинства ни в одной из палат. В сенате за Демократической партией закреплено 53 места, за Республиканской - 45, двое сенаторов называют себя независимыми. В палате представителей с нового года работают 200 конгрессменов-демократов и 233 конгрессмена-республиканца.

Главными задачами нового конгресса на будущий год остаются борьба с бюджетным дефицитом, решение вопроса о сокращении госрасходов, ”дэдлайн” по которому перенесен предыдущим конгрессом на 2 марта, а также обсуждение новых инициатив президента-демократа Барака Обамы: миграционной реформы и ужесточения мер по контролю за продаваемым оружием, включая ограничения на продажу боевого оружия. Также 6 января конгрессу предстоит утвердить результаты прошедших в ноябре президентских выборов. Конгресс начинает работу в условиях чрезвычайной поляризации американского общества, спорящего о способах восстановления экономики и обсуждающего пути собственной модернизации.