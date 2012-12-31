Узбекистан внезапно прекратил поставки газа в Таджикистан

Об этом сообщил сегодня РИА «Новости» представитель международного управления Минэнергопрома Таджикистана.

”Узбекистан заранее предупредил нас об окончании срока контракта в 12 часов ночи 31 декабря, но отключил подачу ”голубого топлива” на 10 часов раньше ”, - сказал собеседник агентства. Он сообщил, что по контракту, заключенному на 2012 год, ”Узтрансгаз” должен был поставить в Таджикистан 145 миллионов кубометров газа, но перекачал чуть более 132 миллионов кубов. Одну тысячу кубометров газа Узбекистан продает Таджикистану по цене 300 долларов.

Премьер-министр Таджикистана Акил Акилов еще 6 декабря, за 18 дней до официального уведомления от ”Узтрансгаза” направил узбекскому коллеге Шавкату Мирзияеву письмо с просьбой содействовать подписанию нового документа. Пока узбекская сторона на его обращение не ответила.

В начале января 2012 года также возникла ситуация с прекращением поставок ”голубого” топлива, тогда вопрос оперативно решила правительственная делегация Таджикистана, во главе с вице-премьером Муродали Алимардоном, вылетевшая в Ташкент сразу после прекращения подачи газа.