Оскорбленный Депардье не собирается возвращаться во Францию

Об этом знаменитый актер заявил в интервью французским журналистам, сообщает радиостанция «Эхо Москвы».

«Это ничего не меняет. Мне абсолютно все равно», - сказал Ж.Депардье газете «Паризьен».

Звезда французского кино, который на днях отпраздновал свой 64-й день рождения, посоветовал политикам: «Пусть они выговорятся».

Конституционный суд Франции в субботу отменил положение о налоге для богачей. Эта мера, которая заложена в бюджет страны на следующий год, устанавливала 75-процентные налоги для тех французов, которые получают более миллиона евро в год.

Десятки состоятельных людей уже покинули Францию. Среди налоговых беглецов оказался и Ж.Депардье. Актер решил перебраться в соседнюю Бельгию.

Премьер-министр Франции Жан-Марк Эйро назвал поступок Ж.Депардье жалким. Актер оскорбился этим замечанием и заявил, что отказывается от французского паспорта. Он напомнил, что за всю жизнь заплатил 145 миллионов евро в качестве налогов.