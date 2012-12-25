Россия пустила к себе грузинские цитрусовые - через Беларусь

Об этом заявил министр сельского хозяйства Грузии Давид Кирвалидзе, передает Лента.ру со ссылкой на Trend. Он пояснил, что поставки осуществляются транзитом через территорию Беларуси.

По словам Д.Кирвалидзе, первый контейнер с цитрусовыми уже прибыл в Россию, а еще два грузовика, как предполагается, будут отправлены в Россию на текущей неделе.

Скорее всего, поставки со стороны Грузии осуществляются именно через Беларусь, поскольку последняя вместе с Россией и Казахстаном входит в Таможенный союз, однако запрета на ввоз грузинской продукции Минск не вводил.

Как передавали грузинские СМИ, 24 декабря премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили заявлял, что грузинская сторона хочет успеть вывезти первую партию местных цитрусовых в Россию до конца текущего года.

"Мы намерены вывезти на свои риски. Поскольку заявление было сделано более политическое, это требует изменений на таможнях", - пояснил Б.Иванишвили. Скорее всего, он имел в виду слова первого заместителя министра иностранных дел России Андрея Денисова, который 21 декабря сообщил, что допуск произведенных в Грузии сельхозпродукции и вина в политическом плане решен. Официального снятия запрета на такие поставки с российской стороны пока не было.

20 декабря Президент России Владимир Путин в ходе своей пресс-конференции со СМИ также заявил, что страна выполнит свои обязательства перед Грузией в рамках ВТО и допустит ее товары на свой рынок.

Грузинские сельхозтовары, вина и минеральная вода "Боржоми" были запрещены к ввозу в Россию в 2006 году. В Роспотребнадзоре указывали, что при проверках этой продукции были обнаружены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. В Грузии это решение называли политически мотивированным.