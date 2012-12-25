Папа Римский назвал причину жестокости и войн в мире

Об этом понтифик заявил в своей Рождественской проповеди поздно вечером 24 декабря в соборе св. Петра в Риме.

Бенедикт XVI отметил, что сегодня у людей не осталось места для Бога.

«Мы полностью заполнены нами самими настолько, что не остается никакого пространства для Бога. И именно поэтому тем более не остается места для других, для детей, для бедных, для иностранцев», - заявил понтифик.

Он подчеркнул, что там, где Бог забыт или отвергнут, нет больше мира.

«Монотеизм, вера в уникального Бога станет тиранией и причиной нетолерантности. В истории монотеизм служил поводом для нетолерантности и жестокости», - подчеркнул Папа Римский.

В своей проповеди Папа Римский также помолился за мир в Палестине, Израиле, Сирии, Ливане, Ираке, попросив о том, чтобы христиане могли остаться в своих домах в этих странах и вместе с мусульманами строить свои страны.