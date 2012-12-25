СМИ: президента радио Свобода уволили за «ужасные ошибки»

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сайт журнала World Affairs.

О решении BBG написала корреспондент издания Джуди Бакраш в своей колонке со ссылкой на "два информированных источника". По ее словам, сам С.Корн заявил ей, что отправляется в отпуск, однако, по информации источников, он должен освободить должность в феврале. Как отмечает журналистка, С.Корн неоднократно подвергался критике за неэффективное управление и "развал" русской службы вещания радио "Свобода".

"Стив Корн стал огромным разочарование на посту главы радио "Свобода". Он совершал ужасные ошибки и показал себя неэффективным менеджером, особенно в управлении людьми, он ответственен за "развал" московского офиса (радиостанции)", - заявил, в частности, один из членов BBG Виктор Эш.

Радио "Свобода" с 10 ноября начала транслировать эфир через интернет, прекратив вещать на средних волнах в Москве - единственном городе в России, где она имела лицензию на вещание.

Русская служба радио "Свобода" - одна из 23 служб (редакций) радиостанции, вещающей на 28 языках в 21 стране Восточной Европы, Кавказа, Центральной Азии, Ближнего и Среднего Востока. Корреспондентская сеть российской службы включает 23 корпункта (бюро) и несколько десятков внештатных корреспондентов во всех регионах России и многих странах мира.