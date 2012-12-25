Администрация Обамы ответила на петиции против российских депутатов

Как сообщает Лента.ру, всего было подано три петиции. В двух из них упоминаются российские чиновники, принявшие участие в принятии закона, в том числе депутаты Госдумы. В еще одной говорится о необходимости введения санкций против президента РФ Владимира Путина. Ни одного имени в ответном заявлении Белого дома не упоминается.

Комментируя принятие закона, запрещающего усыновления и вводящего ограничения на деятельность американских НКО, сотрудники администрации Барака Обамы подчеркнули, что "судьба детей не должна зависеть от не имеющих к ним отношения политических соображений". Они также напомнили о недавнем принятии соглашения между США и РФ, регулирующего процесс усыновления российских детей американцами.

Кроме того, авторы текста выразили сожаление по поводу "предпринимаемых в последнее время попыток ограничить деятельность гражданского общества в России" и введенных ограничений против некоммерческих организаций, связанных с США.

Самую первую петицию, опубликованную 21 декабря в системе We the People, поддержали более 50 тысяч человек. Для того чтобы на обращение был дан ответ, требуется не менее 25 тысяч подписей, набранных не дольше чем за месяц. В этом обращении, в частности, требовалось включить лиц, причастных к принятию закона, в "список Магнитского". Внесение лиц в этот список предполагает введение против них визовых санкций. Петицию против Владимира Путина успели подписать только 12 тысяч человек.

Публикация обращений вызвала острую реакцию депутатов Госдумы, которые пригрозили властям США "симметричным ответом" в случае, если петиции будут одобрены. По их словам, такое развитие событий грозит "затяжными дипломатическими войнам".