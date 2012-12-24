Паромное сообщение между Украиной и Россией восстановлено

Об этом сообщает сообщает РИА Новости со ссылкой на Южное таможенное управление (ЮТУ).

В четверг паромное сообщение "Кавказ - Крым"было приостановлено из-за резкого ухудшения погодных условий - штормового ветра и волн. На подъезде к пункту пропуска скопились легковые и грузовые автомобили. Водителям было рекомендовано воздержаться от поездок, а в случае крайней необходимости пересекать границу через Таганрогскую таможню.

"По оперативной информации Краснодарской таможни, паромное сообщение "Кавказ - Крым" в пункте пропуска "Кавказ", расположенном на российско-украинском участке границы, восстановлено и работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Тем не менее, Южное таможенное управление рекомендует тем, кто собирается в путь, выбирать оптимальный маршрут движения, отслеживая ситуацию в пунктах пропуска в режиме on-line на сайте ЮТУ.