В КНДР учредили международную премию имени Ким Чен Ира

Как сообщает Росбалт, премия предназначена для политических деятелей, известных ученых и предпринимателей, которые "вносят вклад в дело достижения всеобщего мира, защиты национального суверенитета, а также развития культуры".

Премия с вручением диплома и золотой медали будет присуждаться по случаю дня рождения Ким Чен Ира 16 февраля, объявленного в КНДР национальным праздником под названием "День сияющей звезды".

В сообщении ЦТАК также отмечается, что международный совет по присуждению этой премии создан в Нью-Дели.

Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ир скоропостижно скончался 17 декабря 2011 года. Младший сын усопшего лидера Ким Чон Ын назван "великим продолжателем" дела своего отца и его преемником.

Отметим, что осенью еще одна "страна-изгой" — Иран — заявила, что у исламских ученых появится премия, созданная по образцу Нобелевской. Награда за достижения в науке и технологии будет вручаться в трех областях раз в два года. Как сообщает иранское новостное агентство Fars, премию назовут "Мировая премия Великого Пророка".

Цель оргкомитета награды — поощрение развития науки в мусульманском мире и рост ее конкурентоспособности в мире. Предполагается, что премия поможет повысить конкуренцию в среде исламских исследователей.