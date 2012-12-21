Лукашенко - России: Если мы родные братья, нам надо помогать

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сказал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со студентами Белорусского госуниверситета информатики и радиоэлектроники.

«Если мы родные братья, нам надо помогать. Нам надо пару миллиардов долларов недорогих денег, это коммерческие кредиты на модернизацию предприятий. Я вел тяжелые переговоры 18-19 декабря в правительстве России и с президентом, много было вопросов. Обсуждали вопросы, в том числе и финансовые», - сказал А.Лукашенко.

По его словам, российская сторона не ответила отрицательно и предложила предоставить список предприятий для модернизации.

«Говорят: давайте конкретный список, мы даем деньги на ваши предприятия под модернизацию и создаем СП. Я говорю: хорошо, но это одно направление», - сообщил Президент Беларуси.

При этом Беларуси также нужны деньги и для модернизации предприятий, которые не вызывают интереса у россиян.

«Для несовместных предприятий нам тоже нужен миллиард долларов. Я отрицательного ответа не получил, наоборот, говорят: мы рассмотрим и в этой части поможем», - отметил А.Лукашенко.

Напомним, что в 2013 году Беларусь входит в полосу пиковых выплат по внешнему госдолгу. «Ожидается двукратный прирост платежей по сравнению с текущим годом до 3,1 млрд долл.», - заявил министр финансов Беларуси Андрей Харковец.

Официальный Минск дважды за последнее время безуспешно обращался к МВФ за помощью. Последняя заявка на получение кредита была направлена в МВФ весной нынешнего года. Власти рассчитывали получить 3,5 млрд долл. для рефинансирования долга по прежнему кредиту. Однако в МВФ указали на неготовность властей Беларуси к глубоким структурным реформам, что необходимо для возобновления кредитного сотрудничества.

7 декабря Совет Антикризисного фонда ЕврАзЭС одобрил выделение Беларуси очередного транша кредита в 440 млн долл. из 3 млрд долл. Соглашение между Беларусью и Евразийским банком развития, управляющим средствами АКФ ЕврАзЭС, по выделению кредита на 3 млрд долл. шестью траншами было подписано 9 июня 2011 года. Первый транш на 800 млн долларов был перечислен в Беларусь в июне 2011 года, еще 440 млн долларов — в декабре 2011 года. Третий транш в 440 млн долл. был получен в июне и зачислен в золотовалютные резервы страны.