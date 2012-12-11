Лукашенко посоветовал России «забить болт» на «список Магнитского»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что России не стоит бояться "списка Магнитского" (законопроект о визовых санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских конгрессменов, к нарушениям прав человека), принятого сенатом США на прошлой неделе.

"Зачем России бояться какого-то Магнитского? Россия - самодостаточная страна. России нужно ногой топнуть, забить "болт" на этих демократических страдальцев", - заявил Лукашенко во вторник в Минске, встречаясь с членами Клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии в рамках форума европейских и азиатских медиа, организованного РИА Новости.

Лукашенко посоветовал российским чиновникам "не возить деньги в Америку". "Когда у вас деньги в Америке, конечно, тогда от Магнитского будет колотить, как в лихорадке", - сказал Лукашенко. По его мнению, России больше следует переживать за Белоруссию, Украину и Казахстан, чтобы жить вместе. "А они (Запад) к нам приползут", - отметил он.

"Запад пол-Ирака разбомбили, уничтожили всю арабскую дугу, и они про какого-то Магнитского говорят", - подчеркнул белорусский президент.