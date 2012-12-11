Лукашенко посоветовал России «забить болт» на «список Магнитского»
Президент Белоруссии считает, что России не стоит бояться американского законопроекта.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что России не стоит бояться "списка Магнитского" (законопроект о визовых санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению американских конгрессменов, к нарушениям прав человека), принятого сенатом США на прошлой неделе.
"Зачем России бояться какого-то Магнитского? Россия - самодостаточная страна. России нужно ногой топнуть, забить "болт" на этих демократических страдальцев", - заявил Лукашенко во вторник в Минске, встречаясь с членами Клуба главных редакторов стран СНГ, Балтии и Грузии в рамках форума европейских и азиатских медиа, организованного РИА Новости.
Лукашенко посоветовал российским чиновникам "не возить деньги в Америку". "Когда у вас деньги в Америке, конечно, тогда от Магнитского будет колотить, как в лихорадке", - сказал Лукашенко. По его мнению, России больше следует переживать за Белоруссию, Украину и Казахстан, чтобы жить вместе. "А они (Запад) к нам приползут", - отметил он.
"Запад пол-Ирака разбомбили, уничтожили всю арабскую дугу, и они про какого-то Магнитского говорят", - подчеркнул белорусский президент.