ЕК ожидает, что около 500 университетов примут участие в новом рейтинге

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе в пресс-службе Еврокомиссии, новый рейтинг будет учрежден в 2013 году, и будет включать у себя оценки университетов по пяти основным направлениям: репутация исследований; качество учебы; международное сотрудничество; успех в передаче знаний (например, партнерство с бизнесом); региональное сотрудничество.

На протяжении первой половины 2013 года университеты могут самостоятельно записываться для участия в новом рейтинге, а первые результаты ожидаются уже в начале 2014 года.

При этом официальный старт новому рейтингу будет дан 30-31 января на международной конференции в Дублине.

На 2013-2014 годы Еврокомиссия предусматривает финансирование рейтинга из бюджета Евросоюза на сумму 2 млн евро. При этом такое же финансирование может быть выделено и на период 2015-2016 годы, а уже после этого рейтинг должен финансироваться за счет независимого консорциума организаций, отобранных Еврокомиссией для осуществления рейтинга. Во главе консорциума – Центр высшего образования из Германии и Центр политических исследований в высшем образовании из Нидерландов.