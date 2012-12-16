Столица Кыргызстана осталась без газа в двадцатиградусный мороз

Как сообщает ОАО "Кыргызгаз", подача природного газа прекращена на ТЭЦ Бишкека, практически во все районы частной застройки столицы и пригородов, где он используется для отопления, также без топлива остались промышленные газопотребляющие предприятия северного региона республики, передает РИА Новости.

В настоящий момент температура воздуха в Бишкеке опустилась до минус 20 градусов, что необычно для Центральной Азии; синоптики обещают дальнейшее похолодание до 22-24 градусов мороза.

Подачу природного газа на север Кыргызстана ограничил "КазТрансГаз" - до объема в 30 тысяч кубометров в час - в связи с ограниченными поставками узбекского газа, а также его дефицитом на юге Казахстана. ТЭЦ Бишкека сейчас работает на мазуте. По информации "Кыргызгаз", запасов мазута достаточно для бесперебойного обеспечения горожан теплом и горячей водой.

Между тем, электросети столицы Кыргызстана не выдерживают возросших нагрузок. Резкое увеличение потребления электроэнергии на цели отопления и другие бытовые нужды привело к аварийным отключениям света в районах частной застройки Бишкека.