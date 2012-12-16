Сирийская армия с воздуха обстреляла лагерь палестинских беженцев

Сирийская армия обстреляла с воздуха лагерь палестинских беженцев, расположенный на юге Дамаска, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на базирующийся в Лондоне "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека" (OSDH).

"Военные самолеты нанесли авиаудар возле госпиталя "Аль-Бассель", расположенного в лагере для беженцев "Ярмук", в результате чего пострадали несколько человек", - сообщают правозащитники.

Агентство Рейтер приводит другие данные, согласно которым в результате обстрела погибли десятки человек.

Конфликт в Сирии длится с марта 2011 года, жертвами насилия в стране, по различным данным, стали от 20 до 30 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.