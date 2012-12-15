Хилари Клинтон упала в обморок и получила сотрясение мозга

«Ее здоровью ничего не угрожает, она восстанавливается дома», - отмечает телеканал.

Х.Клинтон в течение недели будет работать из дома, сообщил помощник главы госдепартамента Филипп Рейнс.

«По рекомендации врачей она будет находиться под их наблюдением. В течение недели госсекретарь будет работать дома», - сказал Ф.Рейнс журналистам, не сообщив причин, по которым Х.Клинтон упала в обморок.

Ранее в начале недели она лечилась от кишечной инфекции, из-за чего отменила ряд зарубежных поездок, в том числе участие во встрече «друзей Сирии».

Госсекретарь должна была 20 декабря выступать в конгрессе с докладом о ходе расследования нападения террористов на консульство США в Бенгази 11 сентября, однако теперь это выступление может быть отменено, отмечает РИА Новости.