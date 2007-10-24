ООН опасается новых потоков беженцев в Ираке, вызванных обострением ситуации в районе ирако-турецкой границы.

Об этом УНИАН сообщили в Центре новостей ООН.

В частности, Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) обеспокоено ситуацией, сложившейся в районе ирако-турецкой границы, где нашли убежище 800 тысяч внутренне перемещенных лиц из других районов Ирака.

На брифинге в Женеве пресс-секретарь УВКБ Рон РЕЙДМОНД заявил, что нестабильность на севере Ирака может привести к новым массовым перемещениям людей. Он подчеркнул, что до недавнего времени эта часть страны считалась наименее опасной. Спасаясь бегством, туда прибыло много иракцев из центральных и южных районов страны.

Последние события, связанные с активизацией вооруженных действий между курдами и Турцией, могут привести к тому, что эти внутренне перемещенные лица будут вынуждены искать защиты и безопасности в других местах, которых внутри страны фактически не осталось. Кроме того, в последнее время для граждан Ирака были введены визовые ограничения на въезд в соседнюю Сирию.

Сегодня примерно 2,3 млн. иракцев оказались внутренне перемещенными лицами и еще 2,4 миллиона нашли убежище в соседних странах.

Как сообщал УНИАН, сегодня, по информации местных СМИ, подразделения турецкой армии, взявшие в плотное кольцо курдских сепаратистов на границе с Ираком, вошли в Северный Ирак. Эта информация пока не получила подтверждение из других источников, прежде всего военных.