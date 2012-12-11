Грузия заявила о своей готовности к диалогу с Россией

"Мы также положительно отнеслись к комментарию господина Лаврова о готовности России восстановить с Грузией торгово-экономические связи. Мы подчеркиваем нашу готовность к солидному и конструктивному диалогу с Российской Федерацией", - сказал З.Абашидзе на брифинге в Тбилиси.

Он подтвердил, что встреча сторон состоится в ближайшие дни, по всей вероятности, в Швейцарии, которая после разрыва грузино-российских дипломатических отношений выступает посредником между двумя странами.

З.Абашидзе также подчеркнул, что грузинская сторона не ставит никаких предварительных условий для возобновления диалога с Россией и ожидает того же от Москвы. "Судя по заявлению господина Лаврова, полагаю, что для российской стороны это приемлемо", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

По его словам, первая встреча будет носить технический характер. "По всей вероятности, она состоится с господином Карасиным, вторым лицом российского МИД", - добавил грузинский спецпредставитель.