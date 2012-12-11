В ФСБ России отчитались о «предотвращении 92 терактов»

С начала текущего года сотрудники российских спецслужб предотвратили 92 преступления террористической направленности, сообщил РИА Новости глава ФСБ России Александр Бортников.

"В 2012 году предотвращено 92 преступления террористической направленности. Пресечена деятельность ряда одиозных бандглаварей, причастных к организации террористических акций", - сказал он.

Кроме того он отметил, что задержано более 600 бандитов и их пособников.

Ранее заместитель руководителя аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Виктор Орлов сообщил о том, что с начала года в России было совершено более 260 преступлений террористической направленности.

По его словам, в 2010 году было совершено 779 подобных преступлений, а в 2011 году - 365.