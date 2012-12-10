В московской квартире на 45 кв.м. оказались прописаны почти 340 человек

Прокурорская проверка установила, что в квартире по улице Коненкова общей площадью 44,7 квадратного метра была зарегистрирована семья собственника - московского предпринимателя, а также 333 мигранта из стран Средней Азии. Постановка их на миграционный учет была произведена с нарушением закона ввиду невозможности их проживания на указанной жилплощади, отмечают в прокуратуре.

«По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление о признании постановки на миграционный учет отделом УФМС по району Бибирево города Москвы иностранных граждан незаконной и снятии их с миграционного учета. Бутырский районный суд города Москвы исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме», - говорится в релизе.

После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.