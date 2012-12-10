В Замбии произошло «учебное» крушение самолета с 93 людьми на борту

По информации администрации аэропорта «Кеннет Каунда» (Kenneth Kaunda), в основной воздушной гавани страны проводились плановые учения по действиям в условиях чрезвычайной ситуации.

Ранее агентство Франс Пресс сообщило о том, что самолет типа McDonnell Douglas DC разбился в аэропорту «Кеннет Каунда». На борту воздушного судна якобы находились 85 пассажиров и восемь членов экипажа, при этом 20 из них удалось «спасти», затем они были «госпитализированы».

Агентство со ссылкой на местные СМИ также сообщало, что в последние дни в аэропорту несколько раз отключалось электроснабжение.