В Замбии произошло «учебное» крушение самолета с 93 людьми на борту
12:56, 10 декабря 2012Мир
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Авиационные власти Замбии опровергли сообщение о крушении пассажирского самолета в аэропорту столицы страны городе Лусаке, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Фото en.wikipedia.org
По информации администрации аэропорта «Кеннет Каунда» (Kenneth Kaunda), в основной воздушной гавани страны проводились плановые учения по действиям в условиях чрезвычайной ситуации.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило о том, что самолет типа McDonnell Douglas DC разбился в аэропорту «Кеннет Каунда». На борту воздушного судна якобы находились 85 пассажиров и восемь членов экипажа, при этом 20 из них удалось «спасти», затем они были «госпитализированы».
Агентство со ссылкой на местные СМИ также сообщало, что в последние дни в аэропорту несколько раз отключалось электроснабжение.
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