Клинтон отложила поездку на встречу «Друзей Сирии»

"Из-за того что у нее (Клинтон) кишечная инфекция, наш отъезд в Марокко переносится с понедельника на вторник", — заявил пресс-секретарь госдепартамента США Филипп Райнс (Philippe Reines).

Как сообщает РИА Новости, встреча рабочей группы "Друзей Сирии" — представителей стран, оказывающих поддержку сирийской оппозиции, запланирована на среду. Ожидается, что на встрече официальное признание получит созданная в ноябре этого года коалиция оппозиционных сил страны. МИД РФ заявлял ранее, что Москва не поддерживает цели, которые стоят перед этой группой, так как они направлены на нагнетание конфронтации, а не на создание условий для общесирийского диалога без вмешательства извне.

В Сирии с марта 2011 года не прекращается вооруженное противостояние властей и антиправительственных сил. По поступающим в ООН данным, за это время погибли от 20 тысяч до 30 тысяч человек. Власти страны заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.