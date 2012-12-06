В центре Афин начались столкновения студентов и полиции

Студенты забрасывают стражей порядка камнями, бутылками с зажигательной смесью, происходят столкновения с полицией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на греческие новостные сайты.

На улицы Афин вышли около 2 тысяч молодых людей, который скандируют: "Убийцы детей". Им противостоят 5 тысяч полицейских, в том числе из спецподразделений по борьбе с массовыми беспорядками.

Беспорядки начались и в Салониках, где полицейские используют светошумовые гранаты против участников беспорядков. В акции участвуют около тысячи студентов.

Подросток Алексис Григоропулос погиб от пули полицейского 6 декабря 2008 года в районе Эксархия после перебранки молодежи с полицией. Его гибель спровоцировала двухнедельные протесты, погромы и поджоги по всей стране, в Афинах были разгромлены сотни магазинов. Полицейский, который стрелял в подростка, в 2010 году получил пожизненный срок. Беспорядки в годовщину гибели подростка становятся уже традиционными - после акций памяти группы анархистов нападают на полицию, та отвечает слезоточивым газом и арестами десятков человек.